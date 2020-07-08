馬俊麟回歸老本行開繪畫班。（圖／翻攝自馬俊麟 Mars臉書）
馬俊麟回歸老本行開繪畫班。（圖／翻攝自馬俊麟 Mars臉書）

馬俊麟去年演出《大時代》和王瞳傳出假戲真做，王瞳甚至還被馬俊麟妻子梁敏婷以侵害配偶權告上法院求償400萬，而馬俊麟染桃色新聞後火速被換角，在《多情城市》只演了4個月又被領便當。昨(7日)他在臉書宣告將回老本行開畫畫班，讓粉絲也十分心疼。

馬俊麟去年爆出不倫戀後，形象跌落谷底，為了一對雙胞胎兒女，梁敏婷最近積極接業配，受歡迎程度超過當演員的丈夫，《ETtoday星光雲》報導，梁敏婷以素人之姿在業配界闖出一片天，加上先前丈夫外遇新聞，讓許多人對她這最強正宮不僅同情也十分相信。

而對於馬俊麟零收入多月，王瞳先前建議他可以改做外送，馬俊麟昨則公開最新動向，發文宣告將開設繪畫班，為期六週，每週一堂課，一期學費6000元台幣，粉絲回說：「百般無奈的祝褔你招班滿滿…還是希望看你拍戲」、「加油，抱持陽光心態，明天一定會更好」、「祝福您，畫畫班開班順利」、「永遠支持你」。

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(中時電子報)

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