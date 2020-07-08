漢光預演發生海軍陸戰隊翻艇意外，造成2官兵殉職，新境界文教基金會副執行長吳怡農在臉書PO文質疑，漢光演習是「表演」。對此，總統蔡英文則回擊，這個說法不盡公平，希望國人要一起為國軍加油。而資深媒體人陳揮文昨(7日)在節目中則是表示，「新潮流愛將，吳乃德兒子，這凸槌我不是很意外」。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中談到此議題時，透露表演需求是有，但不能這樣講，漢光演習不是表演、是演習啊，當然總統蔡英文會打臉吳怡農，但他也坦言，吳怡農是新潮流愛將，吳乃德兒子，「凸槌我不是很意外」。

針對「表演說」惹議，吳怡農昨也再度PO文表達自己看法，他說，提出的問題，是為了檢討國防政策的方向，初衷是希望軍中的長官們思考作戰任務、準則、後勤以及經常性的訓練，也希望政策制定者，願意要求軍中的長官放下本位主義，一起誠實面對國防的重重挑戰。

吳怡農也說，演習的本質，應該是演練那些可能性高、派得上用場的項目，應該展示對敵軍持續攻擊的能力，以及若不幸敵軍成功登陸，能更加重對方傷亡的游擊戰與反抗作戰，「我們的演習劇本與想定，需要符合入侵台灣的作戰邏輯」。

(中時電子報)