東陽(1319)6月自結合併營收12.65億元，累計上半年營收81.01億元，分別年減23.09％及23.51％，東陽逐漸揮別車市低迷陰霾，OEM、AM營收較5月雙雙成長超過2成。

東陽AM事業6月合併營收8.13億元，較5月成長24％，AM的業績量能逐步回升中，上半年自結累計合併營收59.67億元。OEM事業6月合併營收4.52億元，較5月成長23％，上半年自結累計合併營收21.34億元。由於台灣、大陸政府雙雙推出振興政策，將更有助於業績復甦。

(時報資訊)