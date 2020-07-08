《業績-汽車》東陽6月營收年減23.09％ OEM、AM逆勢揚 10:172020/07/08 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽(1319)6月自結合併營收12.65億元，累計上半年營收81.01億元，分別年減23.09％及23.51％，東陽逐漸揮別車市低迷陰霾，OEM、AM營收較5月雙雙成長超過2成。 東陽AM事業6月合併營收8.13億元，較5月成長24％，AM的業績量能逐步回升中，上半年自結累計合併營收59.67億元。OEM事業6月合併營收4.52億元，較5月成長23％，上半年自結累計合併營收21.34億元。由於台灣、大陸政府雙雙推出振興政策，將更有助於業績復甦。 (時報資訊) #東陽 #OEM #AM 也許您會感興趣 財經熱門新聞 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 即時 川普「毀滅香港核彈」若出手！專家爆北京還有大殺招 - 即時 漲不停！專家驚曝全球股市1年後的位置 - 財經 邊境衝突吃虧了 印度決定禁用華為、中興5G設備 - 財經 4千億鐵娘子1》納智捷敗部復活 將推全新電動車 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。