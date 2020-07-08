記憶儲存品牌廣穎(4973)積極布局AIoT生態鏈，提供工業等級高效能產品與SMART分析工具。迎接已然到來的AIoT變局，廣穎持續透過高規格工業產品與對應的服務，在未來產業潮流中搶占商機。

由人工智慧(AI)與物聯網(IoT)兩大技術匯流進化而成的「智慧物聯網」(AIoT)，不僅影響全球產業革命，也對於每個人的生活方式產生巨大影響。AIoT成為當前物聯網產業新應用，產業規模也迅速成長，應用產業包括智慧醫療、智慧城市、智慧零售、智慧工廠等。

廣穎電通看準隨著AIoT持續發展所推升的強大運算與存儲需求，推出優異效能「M.2 NVMe SSD」、高速/高容量/pSLC「microSD記憶卡」，並提供一系列完整的「SMART分析工具-SP SMART Toolbox/SMART Embedded/SMART Dashboard/SMART IoT Sphere」，期降低儲存設備發生突發意外狀況的可能性。

廣穎電通不僅為邊緣節點裝置客戶提供工業等級記憶體產品，經由SMART分析工具，隨時監控產品健康狀況，並收集相關數據資訊，有效防範故障，進行事前預防，降低企業營運風險與成本。

(時報資訊)