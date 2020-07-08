台商回流推升全台高端廠辦需求，混凝土市場熱絡，國產(2504)6月營收年增逾16%，今日股價開高後稍做盤整開始進攻，漲幅超過4%，多頭有挑戰17元的企圖心。

台商回流建廠、全台高端廠辦混凝土需求強烈，加上國產近年「擇優出貨策略」奏效，讓單價與毛利雙高的高端混凝土出貨量大幅增加，6月營收顯著成長，合併營收達15.2億元，較去年同期的13億，成長幅度達16.8％，其中混凝土本業，6月份國內銷售金額更達11.64億元，較5月成長11％，較去年同期更成長了26％。

國產說，在端午連假與梅雨干擾出貨的因素消失，加上台商回流實質設廠的腳步與幅度加快，政府又持續推動都更危老重建，讓國產的本業混凝土訂單能見度相當高，加上政府單位公布的「預拌混凝土的營造工程物價指數」也從2018年5月谷底94.5，明顯以45度角攀升至2020年5月的128.8，表示混凝土需求不僅持續增溫、價格也穩步調升，因此在量穩價升的市場大環境，加上擇優出貨的優勢發酵，對今年營運樂觀以待。

(時報資訊)