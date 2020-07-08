觀望氣氛濃厚，周二國際原油期貨震盪收跌；由於美國新冠肺炎確診人數增加，特別是在曾經感染率下降的中西部地區，正呈現反彈趨勢；儘管美國政府預測全球原油需求將有所提高，但根據美國石油協會(API)周二所公布的最新數據顯示，美國原油庫存意外增加近205萬桶，造成原油供需狀況不甚明朗。

此外，針對本周沙烏地阿拉伯將原油官方售價調升1美元的決議，有分析師認為，此舉代表沙國需求正在回升，但也會使得煉油商在利潤方面需要承受不少壓力，故整體而言投資人觀望氣氛濃厚，其中美國原油跌幅0.02%，倫敦原油跌幅0.05%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.01美元，報每桶40.62美元；8月熱燃油維持平盤，報每加侖1.24美元；8月RBOB汽油漲0.04美元，報每加侖1.28美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.02美元，報每桶43.08美元。(商品行情網)

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