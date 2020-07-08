儘管新冠疫情打擊全球汽車銷量與需求，然而在南韓特斯拉的門市卻不斷出現參觀人潮，許多參觀者對汽車品牌不感興趣，但對特斯拉的技術感到好奇。

特斯拉六月在南韓的銷售創下最好的單月銷售佳績，總共賣出2827輛，從四月和五月的疫情陰影下強力反彈。目前特斯拉的Model 3車系躍居南韓進口車銷售車款的第二名，第一名為賓士E系列，Model 3超越了BMW的5系列和奧迪的A6系列。

相較之下，南韓本土國產的現代汽車Kona電動車在六月的銷售量下跌31%，來到2513輛。

目前南韓政府對特斯拉Model 3提出慷慨補貼的1243萬韓元(約合10380美元)，讓其售價降至低於四萬美元，大力推進了銷售成績。

另據相關人士透露，已有4000至5000名南韓的客戶下訂了Model 3，儘管他們可能至少要等到九月才能交車。

特斯拉也享有媒體免費的廣告，南韓知名藝人上個月在一場實境秀上，開著他自己的Model X休旅車去雜貨店購物。據熟悉內情人士表示，該節目產生未預期廣告效果，大力地帶動特斯拉訂單暴增。

南韓特斯拉粉絲在社群媒體瘋狂追逐特斯拉將車輛海運到亞洲的路徑位置。而在南韓酒吧，最新流行的雞尾酒為由南韓兩家酒類品牌名稱結合而來的英文同名Tesla。

(時報資訊)