54歲男子陳劍輝，3月底涉嫌持槍搶劫板信商業銀行大直分行，得手78萬元，案發30小時後落網，陳到案供稱「想當一次有錢人」，遭羈押禁見迄今；台北地檢署今依強盜等罪嫌起訴陳男，近日移送台北地院審理。

有搶奪強盜等前科的陳男，今年3月30日早上10時40分，持槍衝入板信銀大直分行，開槍打傷保全後，搶走78萬元。

檢警獲報，陳男會返回桃園龍潭老家祭拜父親，荷槍實彈埋伏，於案發後30小時，在龍潭中興路旁的超商外將逮獲陳男。

檢警起獲60萬元贓款及改造手槍1把，檢方訊後依涉竊盜、殺人未遂、強盜及違反槍砲彈藥刀械管制條例等重罪，有滅證、勾串證人及再犯之虞，將他聲押禁見獲准迄今。

陳供稱，他3年前出獄後，因經濟困窘，到處借錢卻又借不到，因此心生怨懟，「想當一次有錢人」，他強盜後將18萬元償還友人，至於作案用的M4突擊步槍，也歸還台中的朋友。

(中時 )