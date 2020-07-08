中美晶(5483)六月合併營收達55.13億元，月增率17.72%，年減率4.16%。其中，太陽能產品營收為4.51億元，月增率28.68%，年減率28.14%。中美矽晶今年第二季的合併營收為150.38億元，與第一季相較衰退1.57%，較去年同期衰退9.72%。太陽能產品第二季營收為13.39億元，較第一季衰退24.10%，與去年同期相較下降31.83%。綜觀中美矽晶今年上半年的營收表現，累計合併營收為303.15億元，較去年同期減少11.26% 。

中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶(6488)六月合併營收達50.62億元，月成長幅度16.83%，年減少幅度1.22%。環球晶圓今年第二季合併營收達137.01億元，與第一季相較增加1.38%，較去年同期下降6.76%。今年上半年環球晶圓的累計合併營收達272.16億元，較去年同期減少10.13%。

下半年展望將視新冠肺炎疫情蔓延程度而定，若疫情能有效遏阻則回復供需平衡。疫情過後，許多產業也可能因體會到數位及遠距的便利性，持續仰賴數位服務，且各國政府為降低疫情所帶來的經濟衝擊而提出的紓困方案也可能會刺激新一波需求。對環球晶圓而言，雖客戶會優先消耗上半年建立的安全庫存，而稍微減緩拉貨力道，但長期的產業潮流仍將正向發展，因5G、邊緣運算、AIoT、工業4.0等創新科技將持續帶動發展。在太陽能市況部分，防疫的封鎖政策導致許多電廠建設與發展陷入停滯，也使得太陽能、電池儲能等需求下跌，但隨綠電政策的發展，台灣再生能源發電占比有逐漸增加趨勢。

經濟部能源局的太陽光電推動計畫是預計在109年累積設置太陽光電容量達6.5GW，107年已達2.8GW，相當於108年至109年間需再新增3.7GW的安裝量。配合政府積極推動太陽光電、落實能源轉型，中美矽晶將持續開發案場、發揮維運管理的深厚經驗、提升營運績效，在變化多端的總體經貿環境中穩健經營並持續成長。

(時報資訊)