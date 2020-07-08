美國石油協會（API）周二公布，上周美國原油庫存意外攀升，而汽油與餾分油庫存跌幅遠超出市場預期。

美國原油庫存意外增加，以及美國能源情報署（EIA）表示，2020年美國原油產量估將減少60萬桶/日，跌幅略小於上次預測的減少67萬桶/日，受此影響，周三亞洲早盤布蘭特期油跌0.13美元或0.3%，報每桶42.95美元。美國WTI期油跌0.1美元或0.3%，報每桶40.52美元。

API公布，上周（截至7月3日）美國原油庫存增加205萬桶，為5.39億桶，市場預期為減少310萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存增加220萬桶。

上周美國煉廠每日煉油量增加24.1萬桶。

上周汽油庫存減少183萬桶，遠超出市場預估的減少2,000桶。

包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存上周減少84.7萬桶，遠超出市場預估的減少7.5萬桶。

此外，上周美國每日原油進口量增加56.7萬桶。

(時報資訊)