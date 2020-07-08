1.士紙(1903)：資產題材持續發酵，外資連三日買超，今早股價再強攻逾9.5%，續創波段新高。

2.金麗-KY(8429)：股價已於7.5元上下狹幅整理近3個月，今多頭帶量上攻，突破箱型整理區間，來到7.89元、漲幅逾3%。

3.第一銅(2009)：全球最大銅生產國智利供應中斷，期銅漲至5個月高點，帶動今早股價漲約1.5%。

4.創意(3443)：Q2獲利年減六成，每股賺0.27元，創近7年新低，早盤高點修正下跌3.5%。

5.聯發科(2454)：5G題材火燙燙，外資持續買超，股價續漲逾8%，衝上674元，兆元市值再入手。

6.台達化(1309)：6月營收月增12.23%，外資連5日買超，晨盤一度觸及17.7元之波段高價，目前仍帶量漲逾3.5%。

7.訊芯-KY(6451)：6月營收月增13.34%，三大法人聯手買超，補漲行情啟動，早盤高鎖129.5元漲停，登近四個月高價。

8.中電(1611)：6月營收1.79億元，月增10.49%，早盤放量漲逾5%，收復月線。

9.聲寶(1604)：董座估全年業績增1成，土地資產活化可期，早盤一度觸及漲停。

10.瑞智(4532)：6月營收雙升，樂看6、7月銷量，早盤帶量攻上漲停。

11.橋椿(2062)：6月營收6.13億元，年增24.86%，早盤高掛漲停，一舉收復短、中均線。

12.網家(8044)：PChome 24h購物H1業績年增近30%，三大法人連2日買超，早盤漲逾6%，登11個月來新高。

13.精聯(3652)：瑞昱葉家入駐，早盤跳空漲停，改寫前高。

14.盟立(2464)：利多爆發，多方沒有收手的意思，股價繼續上攀，漲逾7%。

15.德律(3030)：前6月稅後淨利6.4億元、EPS 2.72元，多方突破盤整區間，走高近3%。

16.華通(2313)：Q3審慎樂觀，H2勝H1，股價低檔有撐，先在50元蓄勢。

17.健策(3653)：上半年多數產品持續成長不受疫情影響，股價創高後回檔在300元有撐，早盤上漲3%。

18.弘塑(3131)：客戶端拉貨積極，下半年表現可期，今早再創高點，突破340元。

19.聯合再生(3576)：攜雙壽險成立日曜能源，加速台灣綠能發電發展，晨盤獲市場按讚力挺放量彈升6%，登半年高位。

20.元晶(6443)：6月營收年增9.72%，獲外資連2買，晨盤揚升6%，衝上2年高點。

21.亞光(3019)：Tesla股價飆不停，H2業績有望進補，昨日強勢一日填息後，晨盤續揚3%，攻克月線及80元。

22.達運(6120)：光電股小兵今日續發光，獲外資連二買，早盤一度攻頂，登波段高。

23.永日(4102)：6月營收為4337萬元，年增15.13%，早盤火速攻頂，站上逾9年新高。

24.國光生(4142)：大利多來了！生技條例再延10年，早盤吸引買盤湧入，股價走揚4%，彈回5日線高檔區。

(時報資訊)