宇瞻(8271)公布，2020年6月營收5.74億元，比5月低檔增加約13.4%且轉為年增3.18%；惟整體第二季營收仍比首季下滑逾13%，也使得上半年營收比去年同期轉為小幅衰退約2%。

第二季疫情擴散，記憶體模組廠宇瞻第二季營收約16.92億元，季減約13.85%；上半年營收36.56億元，年減2.11%。

第一季受惠低價庫存以及市場需求熱，模組廠獲利強勁成長；宇瞻第一季每股獲利1.53元創下單季新高，第二季產品價格仍在高檔有利營運具一定之水準。

回顧第一季，宇瞻單季營收19.64億元，年增約1%；毛利率大幅年增6.31個百分點至21.63%；獲利較去年同期翻倍成長，第一季每股獲利1.53元創下單季新高。

宇瞻配息2.55元已於6月24日除息，股價近期緩步上揚呈現填息的走勢；今早股價走漲至45元，邁向填息目標價46.6元。

(時報資訊)