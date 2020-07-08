民進黨力推參審制，遭司改團體強烈抗議。對此，國民黨團總召林為洲今天表示，民進黨完全背棄黨綱與對司改團體的承諾，民進黨團總召柯建銘日前在朝野協商卻說，當初只是對抗國民黨的策略，為了選舉，他則當場回嗆那就是騙選票。

民進黨團欲在臨時會通過司法院版參審制，引來司改團體連日來上街抗議，司改團體便轉向和在野黨團溝通，國民黨團決議參採陪審、參審兩制併行。朝野黨團歷經兩次協商，共識不多，113條文中有75條遭保留，將留待7月20日院會表決。

國民黨團總召林為洲上午接受《POP撞新聞》廣播專訪表示，國民黨團版本放寬參審制適用範圍，民進黨界定本刑10年以上的案子才能適用，據統計，一年僅600多件，限縮國民參與的量能，僅剩下殺人案。

林為洲指出，因此國民黨團提出改良版本，認為本刑7年以上即可適用，接受參審、陪審兩制併行，賦予6年試驗期，看要是參審、陪審各給予3年時間運行，或者依照案件不同或當事人選擇的制度而定來試驗。

林為洲說，民進黨過去追求陪審制，2015年向司改團體承諾，若當選將義無反顧推動陪審制，結果全面執政後拋棄陪審制，獨鍾參審制，讓司改團體非常憤怒，完全背棄黨綱與對司改團體的承諾，結果民進黨團總召柯建銘卻說，當初只是對抗國民黨的策略，為了選舉，他就回嗆那就是騙選票。

林為洲也說，大法官呂太郎任司法院祕書長時，推動參審陪審雙制併行，還提出相關版本，但接任祕書長的林輝煌就完全依照民進黨理念，改成參審制。

(中時 )