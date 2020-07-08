財信傳媒董事長謝金河表示，近日他雖引用一段柯文哲市長的話「台灣經濟回不去！」，但他的觀點是看好台灣，不同於柯市長否定、看壞台灣，所以並非媒體報導認同柯市長的看法。他澄清所謂「台灣經濟回不去」，是指舊經濟型態，沒有創新的企業，或者是過去30年，靠著政商關係，游走兩岸，靠特權牟利的台商。

謝金河在臉書發文指出，今年第一季財報，台塑四寶有三家虧損，正新首季虧損近20億，寶成工業首季本業虧損，還有台玻持續虧損好幾年，這些舊型態的財團經濟可能回不去了。

他說，這種回不去的經濟型態，像1966年高雄加工出口區，後來有楠梓加工區，林園石化工業區，小港的鋼鐵產業，如今都回不去了，反而像楠梓加工區，現在有日月光、楠梓電、界霖、華泰電子，國巨反而像是科技產業聚落。

謝金河表示，這些年，台灣經濟漸入佳境，至少有幾個原因，一是過去30年中國大陸經濟大起，台商在90年代低檔切入，現在高檔獲利出場，是投資大陸的最大贏家。過去30年，台灣經濟不好，是因為台灣的人、錢全跑了，現在錢從四面八方回流，台灣要再壞不容易。

二是台灣產業轉型奏效，過去台灣的代工產業常常被笑是毛三到四的「慘業」，也就是毛利率只有3%、4%，現在一大堆公司毛利率都是30%、40%，IC設計幾乎都從40%起跳，驚人的大立光毛利率70%，這是世界級的紀錄。

過去，台灣的面板、太陽能、LED被中國政府補貼，殺得哀嚎遍野，如今業者懂得避免攖其鋒，毛利率逐漸改善，台灣的高附加價值產業鏈成型，競爭力也升級。

三是台灣在數位轉型及投下資本提升研發支出，很多企業顯現成效，而這些年，美國大企業，如Apple在龍潭的Mini Led，微軟、Amazon、Google及FB紛紛設立台灣基地。

「不久前，在竹北生醫園區看到年輕人滿滿創業活力，大吃一驚。」謝金河強調，台灣年輕一代在新創的努力，也許很多年紀大的長輩不知道。這是充滿活力的台灣！新時代的巨輪轉動，舊型態的台灣經濟當然回不去了！

(中時電子報)