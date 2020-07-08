勞動部8日公布最新的無薪假通報統計，截至7月7日為止，總計有952家，2萬5,826人正在實施無薪假。勞動部表示，這次減少488家，人數減少5,990人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

從行業別來看，實施無薪假最多為批發及零售業，有304家實施、人數為4,334人，與前一期相比，家數與人數都大幅下降；製造業居次，有299家、1萬5,622人正在無薪假，是人數最多的行業；第三則為支援服務業，目前有66家、667人，預料是受到國際疫情仍嚴峻，從事國際旅遊服務的旅遊業者仍無法營運影響。

另外，從縣市來看，實施家數最多的為台北市，總計有236家、2,969人實施；其次為新北市的183家、3,724人；桃園市134家為第三，但實施人數5,725人是全台第一。

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