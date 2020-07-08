台灣6月出口連6黑，且台商外銷競爭力，受制新台幣兌美元強勢升值，呈現走下坡疑慮，使央行愈趨承壓，昨加大力道阻升，雖使新台幣終場豬羊變色，由升轉貶，但今早新台幣升勢再起，盤中最高匯價一度來到29.41元，仍勁升1.7角，顯示國際熱錢短期持續匯入國內力道，並無畏央行阻升。

新台幣兌美元匯率周三甫開市，暫報29.59元，係貶值1分，作價味濃厚，之後又一路向上攀升，早盤的最高價一度來到29.41元，迄上午9：37的匯率係暫報29.42，而迄9：58的匯價，仍持穩於高檔，暫報29.43，還是大升值逾1角。

不過，央行在昨匯市交易至中場後，即進場干預，仍使熱錢有所顧忌，致今早盤最高價迄目前並未再突破29.4元關卡，只是新台幣中多格局未變，熱錢對台灣的股匯市甚至是房市，多所挹注，係台股、匯、房三市多呈欲小不易主因。

台股方面，受惠權王台積電、聯發科、台達電等重量級權值仍強勢走高，而兆豐金、廣達、台泥與亞泥等擔當穩盤角色，化解股王大立光、日月光投控、台塑四寶及中信金等集團股拉回壓力，使盤勢仍得開高震盪趨堅，迄上午10：11的加權股價指數暫報12144點，上漲51點，漲幅0.42%，成交1053億元。

(工商 )