杏一醫療（4175）公告6月合併營收5.3億元，較去年同期成長14.5%，再創同期新高紀錄，主要因台灣疫情逐步趨緩，醫院解封解除相關管制措施，門診量及住床數逐漸回流，另外，年中慶等優惠銷售活動，及電商加碼618購物節，刺激整體買氣回溫，帶動單月業績大幅成長。

該公司上半年營收28.19億元，較去年同期增加11.86%。

杏一表示，將積極提升門市整體服務品質、強化門店在地服務，提供消費者更健全的消費體驗。

由於疫情促消費者轉往線上購物，杏一以電商平台提供更便利購物管道，買氣反映於近期電商通路營收，上半年營收相較於去年同期成長32.73%，表現可圈可點。而杏一電商平台綁定行動會員策略，不僅增加會員回購率，更提供更便利多元的服務，盼搶先商機、增加門市及電商消費力道，再戰業績新高。

杏一表示，政府推動的振興三倍券7月正式上路，杏一已備足馬力，於全台門市限量發行共50萬本振興超有感回饋券，憑紙本振興三倍券至全台杏一實體門市消費即可使用，更推出限量商品買一送一。

截至目前杏一兩岸共計276間門市及21座商場，上半年按計畫耕耘，六月新展3間門市，上半年展店11家門市，近期展店規劃也陸續籌備中。

(工商 )