熬夜真的超傷身！外科醫師江坤俊在節目上分享，長期不睡覺，恐讓血壓升高、情緒不穩、罹患失智症的機率也會增加，甚至出現幻覺、精神分裂致死，且也有些人熬夜還會出現迴光返照的現象，突然精神好，但其實超級傷腦。

江坤俊在節目《健康2.0》上分享，「長時間不睡覺，真的會出事！」人類史上最長不睡覺的紀錄是在1964年一位16歲的男孩創下的，當時他連續264小時（相當於11天）的時間都沒闔眼。

江坤俊指出，長期不睡覺恐出現，眼睛乾澀、注意力無法集中、情緒不穩定、免疫力下降及幻聽和幻覺等症狀，甚至精神分裂導致死亡，雖不是每人不睡覺以後，出現的症狀都一樣、症狀的順序也不見得一樣，但長期不睡對身體的傷害真的很大。

江坤俊解釋，從醫學的角度來看，要維持不睡覺，交感神經要很亢奮，如此容易使血壓升高，因此一定會出現血壓過高的狀況，許多在網咖熬夜打遊戲的人，暴斃原因多不是爆肝，而是血壓太高導致血管爆掉。

江坤俊還指出，熬夜有些人會出現「迴光返照」的現象，因為熬夜長期疲憊，所以腦部會分泌多巴胺來平衡，因此會覺得精神、記憶力都變得比較好，不過，這種代償機制，只能維持一下下，長期以來，腦部還是會受到很大的傷害。

江坤俊也說，「睡眠就是人體的重新啟動」，讓身體所有機能恢復，而「阿茲海默症」就是因為毒性蛋白在腦部堆積所致，但若有好好睡覺，這些毒性蛋白的累積速度其實比較慢，還有部分會被清掉，因此長期不睡，失智的機率也會大幅增加。

江坤俊議，一般人每天至少要睡六至八小時，若在床上翻來覆去睡不著，可以嘗試舒緩運動，另外睡午覺不應超過30分鐘，淺睡一下就好，否則進入深度睡眠又被打斷起床，反而會更加疲勞。

(中時電子報)