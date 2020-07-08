美國副總統彭斯當地時間7日表示，面對可能威脅國家安全的中國企業方面，華府將繼續其堅定立場。他提及的中國企業包括抖音。

彭斯接受福斯新聞網訪問時表示，無論是華為或抖音，只要是危及美國民眾私隱與國家安全，華府將堅定不移地維持其立場。

美國國務卿蓬佩奧7日表示，可能禁制中國社交平台抖音，因為憂慮後者在中國情報單位要求下分享用戶資料。抖音否認有關指控。美國國會議員對於抖音一直有憂慮。

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