上證指數8日低開7點後回升。上證指數8日開市報3,337點，跌7點或0.23％；10：10報3,345.34點，漲12.46點或0.37％。

深成指開市報13,170點，升6點或0.05％；現報13,163.98點，漲222.26點或1.72％。

創業板指數開盤報2,603點，升12點或0.48％。

各類股個別發展，煤炭、房地產、鋼鐵、化工股走跌；半新股升逾5％；金融股升1％；電力、有色金屬、石油、水泥股走勢穩定。

(工商 )