今年的端午連假，國道五號創下連塞超過32個小時的紀錄，盡速規畫並闢建新的替代道路已勢不可免，宜蘭縣政府希望中央能盡速完成台2線路線拓寬改善，同時重啟台2線福隆至大里段截彎取直的可行性研究評估。

國五及雪遂的塞車狀況日益嚴重，今年的端午連假更幾乎是塞到水泄不通，根據統計，4天端午連假再加上連假前一日，國道五號南下車流量高達18萬2467輛車次，每日平均車流為3萬6493輛，北上則有17萬8118輛，每日平均有3萬5624輛，車流量極為驚人，嚴重的塞車現象也導致民怨四起。

縣府經事後檢討，向中央提出幾項改善策略，其中一項就是重啟台2線福隆至大里段截彎取直可行性研究評估，這項計畫案交通部原已在2018完成期末報告，交通部也在去年同意「結案」。

先前交通部的評估報告有三大重點，分別是工程規模與建設經費龐大，需布設長隧道工程經費及養護成本高昂；沿線環境條件複雜，環境影響評估面臨較大挑戰；以及估計只能移轉1.3％至3.3％國道五號的交通量，益本比為0.75，不具經濟可行性。

宜蘭縣政府祕書長林茂盛表示，以端午連假的塞車情況來看，這項截彎取直計畫的效益將不只是先前的評估結果，宜蘭縣政府將會建請「中央地方建設平台」的政務委員吳澤成協助居中協調。

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(中時電子報)