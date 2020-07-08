隨著大陸A股大盤不斷突破，滬指奔向3300、3400點，市場火爆點燃投資者情緒。而作為嗅覺最敏銳的百億私募基金，今年也早早積極佈局。根據《中國基金報》報導，統計大陸市場上30多家以股票二級市場投資為主的百億私募機構，今年在基金業協會備案登記的私募基金產品達到696檔。

而其中向來低調、往年新發也不多的淡水泉投資，突然在今年迅猛發力，備案50多檔產品。淡水泉認為2020年依然是創造超額投資收益好年份。還有高毅資產、景林資產、東方港灣、千合資本等百億私募，發行也相當積極，對今年的市場比較看好。

另外像是知名主動權益機構如景林資產、東方港灣、盤京投資、千合資本等，今年也分別新發了36檔、29檔、19檔、11檔新產品。

據私募排排網最新數據也顯示，百億級的私募公司倉位已經創出今年的新高水準，達到84.15％。同時不少百億私募今年調研的步伐也不停歇，積極調研多家上市公司，挖掘優質標的。

(旺報 )