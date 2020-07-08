大聯盟將於台灣時間24日開打，當天洋基vs.國民是開幕戰，另一場比賽在美國西岸由道奇迎戰巨人，道奇隊已決定由柯蕭先發，這也是他第9次榮膺球隊開幕戰先發投手，繼續寫下隊史新猷。他的開幕戰紀錄是5勝1敗、自責分率1.05，相當厲害！

去年投完球隊開幕戰後，柯蕭就因左肩發炎退出輪值，頭號先發位置被韓籍投手柳賢振取代；柳胖後來投效多倫多藍鳥隊，被該隊列為先發王牌。

今年柯蕭和伯勒今年是道奇隊的第1、2號先發投手，柯蕭剛在球隊內部的第2場對抗賽投了4局，還三振新隊友貝茲，後來他又到牛棚投1局補足投球數，看來狀況不錯，他原本就是3月26日球隊開幕戰的先發投手，因新冠肺炎疫情延到本月23日。

道奇隊今年春訓前透過交易從紅襪隊換來巨投普萊斯，不料他日前決定退出本賽季，3號先發空出來，第4、5號先發烏瑞亞斯、伍德往前遞補，5號先發可能由史崔普林，達斯汀梅伊、貢索林角逐。

(中時 )