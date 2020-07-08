金山中山路擺攤亂象，讓用路人險象環生，警方決定展開強力取締。（許家寧攝）

菜販被取締後紛紛打包離開，合法市場攤商支持警方取締。（許家寧攝）

警方取締後，中山路清出一條人行道。（許家寧攝）

新北市金山區中山路旁市集，每天周邊人行道因機車、攤車違規占用擺攤，造成用路人險象環生，長期形成景觀殺手，警方8日起展開強力取締，竟引來攤商抱怨「生活歹過！」合法攤商也不看好，直言路攤「明天還是來！」也盼公所設法改善亂象。

中山路多年沉痾亂象，警方大動作展開告發，違規攤商見狀喊「快走呀！」紛紛趕緊打包走避，被開單的七旬的菜販翁秀鑾哀求，天沒亮就起床拔菜，一天下來才賺3、400元，盼警察有點「人情味」不要開單，她也想合法擺攤，等公有市場改建完後，她也想去抽籤。

不過合法市場攤商指出，「警察勸導很多次了！」流動攤不用繳租金，簡直無本生意，除了影響生意外，對承租攤商並不公平，直言「明明還有空租攤位」，支持警方持續取締；金美里長蔡龍豪表示，路攤占路亂象已久，就連妻子也曾差點被撞，路攤問題難解。

警方無奈表示，騎樓內擺攤較難認定，但占用道路就是違規，員警接獲檢舉一定要處理，大部分見警方到場驅離就已經散去，現場仍有少數停放攤商等違規占用道路，依「未經許可在道路擺設攤位」開單告發1200元，希望遏止市區亂象。

對於購物民眾抱怨市場附近機車格不足，造成路停被開單，員警只能勸導民眾多走幾步，不但健康、購物也安心；對此，金山區公所表示，會再與警方、交通局會勘評估，至於中繼市場預計年底完工，攤商遷移後會再著手金山公有零售市場改建。

(中時 )