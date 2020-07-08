重機車與汽車路口衝撞 衝人行道撞壞10輛Ubike 10:422020/07/08 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汽、機車車禍，波及10輛Ubike。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（8）日清晨5時40分許，在新北市中和區景平路、成功路口，67歲鄭姓男子騎乘黃牌重機疑似紅燈左轉，遭24歲高姓男子駕駛的自小客車衝撞，自小客再撞上人行道上的Ubike站，造成10輛Ubike不同程度損壞。 1輛汽車與機車相撞波及10輛Ubike。(王揚傑翻攝) 汽、機車駕駛送往新店慈濟醫院後，均無生命危險，2人酒測值皆為0，肇事責任警方正在調查。至於賠償毀損Ubike部分，目前Ubike公司尚未與肇事駕駛討論。 (中時 ) #駕駛 #男子 #肇事 #機車 #10 也許您會感興趣 社會熱門新聞 寮國小隻馬太強 嫖客3分鐘繳械 警無奈：再放妳台男面子丟光！ - 社會 就是他？全程護駕露黑森林假coser女 黑衣男身分曝光 - 社會 3美魔女覬覦高中工讀生肉體 迷昏他輪流硬上弄壞他命根 - 社會 假Coser女「掀裙露黑森林」慘了... 女子現身到案說明 - 社會 黑森林假Coser女做完筆錄露面！身穿碎花裙戴口罩嬌喊：辛苦了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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