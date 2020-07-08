今（8）日清晨5時40分許，在新北市中和區景平路、成功路口，67歲鄭姓男子騎乘黃牌重機疑似紅燈左轉，遭24歲高姓男子駕駛的自小客車衝撞，自小客再撞上人行道上的Ubike站，造成10輛Ubike不同程度損壞。

1輛汽車與機車相撞波及10輛Ubike。(王揚傑翻攝)

汽、機車駕駛送往新店慈濟醫院後，均無生命危險，2人酒測值皆為0，肇事責任警方正在調查。至於賠償毀損Ubike部分，目前Ubike公司尚未與肇事駕駛討論。

(中時 )