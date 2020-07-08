美國新冠肺炎疫情持續飆升，以及投資人擔心歐元區的經濟衰退程度比先前預期嚴重，使經濟將迅速復甦的樂觀氣氛受到打擊，周二歐洲股市回落，失守前一日創下的近1個月高點。

周二收盤，泛歐Stoxx 600指數收跌0.61%，為368.96點，前一日大漲4%的銀行股終場收跌1.4%。科技股熄火，終場跌逾1%。

美國的新冠肺炎疫情加速擴大，德州、佛羅里達等多個州的單日新增確診數持續打破記錄，且全國確診死亡病例已超過13萬人，迫使許多州暫緩解封計畫或重新實施部分限制措施。

德國5月工業生產指數月增7.8%，不如市場預期的成長10%，加深投資人對這個歐洲最大經濟體的憂慮。

歐盟執委會周二公布最新經濟預測，受新冠肺炎疫情打擊，今年歐元區國內生產毛額（GDP）估將萎縮8.7%，不只較先前預期更為惡化，也將創下史上最嚴重的衰退，此外，2021年的復甦恐也不如原先預期強勁。

周二英國富時100指數收跌1.53%，為6189點。德國DAX指數跌0.92%，收在12616點。法國CAC 40指數跌0.74%，為5043點。義大利富時MIB指數跌0.1%，為20012點。西班牙IBEX 35指數收跌1.44%，為7447點。

(時報資訊)