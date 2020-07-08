力達-KY(4552)6月合併營收3.79億元，月增3.4％，年減18.4％；累計上半年營收16.01億元，年減41.7％。今年受到疫情影響，公司營運低迷，不過，今年以來已經連續4個月營收月成長走勢，年減幅也從2月的減幅86.4％，到6月收斂至18.4％，營運有築底回升態勢。

6月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別為27.9％、56％及13.8％。今年開賣E系列永磁螺桿機銷售仍逐月成長，配合大陸政府帶動基層民生經濟政策，較受惠中小企業客群市場，性價比高受到市場青睞，兩級壓縮變頻螺桿亦熱銷於較大馬力客群，將持續開發多樣化螺桿商品，覆蓋不同需求市場。

大陸製造業採購經理人指數(PMI)較5月回升至50.9，新冠肺炎疫情於海外的衝擊尚未解除，惟相較於其他海外地區，亞洲地區管制持續開放，訂單已明顯逐月復甦。全球經濟下半年仍有許多不確定因素影響，惟市場對節能高效的自動化生產趨勢及需求明確，對螺桿機的需求更為明顯。目前上半年螺桿自製主攻研發75匹及100匹螺桿主機型號，朝向今年實現100匹以下全自製目標前進，下半年預期外銷管制持續開放，期望逐步成長。

(時報資訊)