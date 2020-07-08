即將在下周登場的漢光３６號日前預演發生陸戰隊突擊舟翻覆意外造成2死1傷。出身特戰部隊的民進黨智庫副執行長吳怡農公開批評國軍訓練長期以來多是為了「表演需求」。針對吳怡農發言，身為每年陸戰隊進聯興操演登陸演習地點的屏東枋山鄉長洪啟能氣噗噗表示，「不要把國軍的辛苦演訓都一竿子打壞，我演習當天來幫他安排位置，讓他來看看陸戰隊怎麼演。」

洪啟能表示，所有個國軍弟兄都是為了國家作戰而演訓，不能因為一點小意外就打翻一船人，他身為枋山鄉長每年陸戰隊聯興操演都在加祿堂海灘舉行，平常三軍聯訓也都固定在這訓練，他多年來時時都看著弟兄流汗演練，這種辛苦他相當能體會。」

洪啟能也說，演習不是吳怡農講的「那麼好演」，事前都要經過多少訓練與模擬，不適只是表演那麼簡單。而且國軍長期以來相當照顧鄉民，連鄉民對這番言論都看不下去。

為了讓吳怡農體驗國軍操演辛苦，洪啟能說，「如果他願意，下星期加祿堂海軍陸戰隊登陸演習當天，他可以替吳怡農安排座位，請他來現場觀賞，了解國軍的重要性，也請他來看看國軍要怎麼演。

(中時電子報)