大陸新冠肺炎疫情未平，國家衞健委周三（8日）公布，大陸新增7宗確診個案，均為境外輸入病例，包括內蒙古4宗，山西、廣東、雲南各1宗。截至目前，共有83572人確診，4634人病亡。大陸國家衞健委救治組專家、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院副院長童朝暉周二（7日）表示，目前無症狀感染者分為兩類，其中一部分是剛開始沒有症狀，實際上卻處於潛伏期，故應該警惕。

童朝暉表示，真正的無症狀感染者只是驗出病毒，但沒有任何症狀，CT也是正常，一般不需要治療，故也沒有納入患者範圍。至於另一類則實際上只是處於潛伏期，是「隱秘」的患者，應該引起警惕。對於無症狀感染者的傳染風險，童稱其存在一定的感染性，但醫學判斷他們大多沒有「排毒」的過程，故傳染性比有症狀的低得多。

另針對新冠肺炎患者治愈後是否具傳染性，童指出治癒、康復好的患者和普通肺炎出院患者一樣，沒有傳染性的，社會都不該有任何歧視和恐懼的心理；強調新冠肺炎只要及早發現、隔離、治療，95％是可以治愈的。

(中時 )