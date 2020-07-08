行政院長蘇貞昌昨天視察台南宣布從現在開始花2年時間，用前瞻基礎建設經費323億元替全台10萬間教室改善電力設施及裝設冷氣，台南市長黃偉哲今早受訪表示感謝，強調這對孩子受教權是一大增進，對學生學習效率也有重要貢獻，但也提到後續電費、維修問題等遊戲規則也要處理好，讓孩子既有冷氣可吹，國家財政也不會大失血。

黃偉哲指出，台南目前裝設冷氣的教室為22％，8600間教室未裝冷氣，所以要努力把缺口補起來。他說，很多議員在議會質詢時要求市府編列校園裝設冷氣相關預算，現在中央補助88％、台南自行負擔12％，以目前估計，裝置冷氣8.5億元、改善電力費用約6億元，加起來14.5億元，台南自行負責12％、大約2億元，台南會自籌2億補足經費缺口。

但他也拋出，有了冷氣，冷氣電費怎麼算，這部分需要全國訂定統一標準，如果中央補助一部分，剩下的就由市府跟學校磋商，但中央也必須訂定一個標準，幾度以上才能開啟冷氣，一般公家機關是28度以上，但因為在南部，很早溫度就很高了，是幾點開啟冷氣？還是幾度開啟冷氣？這部分需要再思考。

他也提到，短時間要裝設10萬台冷氣，要避免冷氣商藉機哄抬，因此貨源部分希望由中央統籌，這樣由中央發包就沒有問題，也希望能找到CP值最高的冷氣，台南目前設定冷氣壽命是10年，太老舊冷氣會變成吃電怪獸，效果不好也不好清理，冷氣維修也很重要，他說，後續電費、維修等，希望中央能有一套統一標準。

(中時 )