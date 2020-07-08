路透報導，大陸的中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（下稱駐港國家公署）8日揭牌，中聯辦主任、香港國家安全事務顧問駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄、全國政協副主席董建華和梁振英、香港特區行政長官林鄭月娥主持揭牌儀式。駱惠寧致詞表示，今天的香港，已經告別國家安全「不設防」的歷史。

駐港國安公署辦公室設於原銅鑼灣維景酒店，大廈外牆的五星旗緩緩升起。駱惠寧表示，近日特區國安委、律政司和警務處國安專責部門依法成立，也已開始運作，行政長官將依法指定國安案件的審理法官，港版國安法第43條實施細則公布生效。

他指出，駐港國安公署的成立，落實了港版國安法關於大陸中央在港設立維護國家安全機構的規定；而這些舉措標誌著香港護國家安全的執行機制已基本形成，他強調，「今天的香港，已經告別國家安全『不設防』的歷史。」

駱惠寧允諾，駐港國安公署作為大陸中央的派出機構，定會嚴格依法履行職責，依法接受監督，不會侵害任何個人和組織的合法權益。他將港版國安法稱作「香港安全的使者」、「國家安全的守門人」。

(旺報 )