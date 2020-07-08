亞洲IC通路龍頭大聯大（3702）公開收購台驊投控（2636）普通股，應賣股數截至7月8日9時53分，總計為6,054,481股，已超過最低收購數量5,858,000股，約當台驊投控5％股權，公開收購條件已成就。

此外，大聯大最初宣布以每股28元公開收購台驊投控，但7月6日已提高收購對價至每股32元，大聯大表示，將持續公開收購台驊投控普通股至7月8日下午3時30分止，最高收購台驊投控20％股權。

(工商 )