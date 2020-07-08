45歲日籍男子木下，在北市內湖科學園區成立科技公司，涉嫌幫45個線上博弈平台，開發、設計及架接各種遊戲軟體，再從中抽佣獲利。檢警認為已觸犯賭博罪嫌，搜索該公司後，將木下及員工共31人依賭博罪嫌送辦，全案刻擴大偵辦中。

網路賭博在無國界限制下，刑事局去年首度破獲韓籍嫌犯，藏身在台中中科園區經營「硬體」的賭博網站機房，現在又查獲日籍嫌犯提供賭博遊戲「軟體」，凸顯網路賭博早已成為跨國犯罪問題。

警方到科技公司搜索，查扣到電腦36台、手機35支、現金56萬多元及賭博遊戲資料等贓證物。(圖／中國時報林郁平)

1年半吸賭資25億

檢警調查，木下在日本、英國都有成立公司，疑似也是替各國的賭博網站開發、提供遊戲軟體。去年初，木下進軍台灣，在北市內科租下百坪辦公室設立科技公司。今年4月改由38歲日籍女子松村任負責人，並從日本延攬24歲女工程師寺井來台工作，會計則是36歲香港籍朱姓男子。

警方發現，該集團分工細密，有技術客服、行政、開發、會計、公關等部門，光是試用工程師的薪資就有5萬，經理級更達9萬以上，吸引不少上市遊戲公司的員工跳槽。

許多賭博網站也主動上門要求合作，清查該公司共幫「Relax Gaming」等45個架設在美國、菲律賓等地的賭博網站，開發「吃角子老虎機」、「捕魚」等遊戲軟體，去年1月迄今，至少已收到25億元的下注。

警方表示，該公司的遊戲軟體並非一次賣斷，而是與賭博網站談妥，從遊戲賺取的賭資中，抽取5至8%當酬勞。員警形容，這就像傳統的小瑪莉遊戲機台，台主將機台寄放在各實體賭場，再與賭場經營者拆分一定比例的賭資。

警將擴大追查金流

專案小組前天搜索，當場查扣電腦36台、手機、現金56萬多元、公司帳冊及賭博遊戲資料等贓證物，將木下與重要幹部、工程師等31人帶回偵訊。木下承認抽成，辯稱不知對方是賭博網站，但有員工坦承，幫網站架接、測試遊戲時，就曾發現後台的賭資出入紀錄，一看就知道是賭博網站。檢警除將31人移送法辦，將再擴大追查賭資金流及雙方拆分等事證。

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(中時電子報)