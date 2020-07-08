再傳幼兒園不當管教。國民黨高雄市議員邱于軒7日爆料，林園區某幼兒園老師拿膠帶將孩子的手綑成「哆啦A夢」，家長更抱怨投訴高雄市府竟遭冷處理。代理市長楊明州獲悉後指示從嚴處分，社會局調查，至少11名孩子受害。

邱于軒日前披露大寮某幼兒園涉及不當管教後，又有林園區的家長向她陳情，指幼兒園老師掐小朋友脖子、捏臉頰、拉頭髮，還不准上廁所導致孩子大小便在褲子上、一次把2顆水餃塞進孩子口中等離譜行徑。

此外，2名幼兒園大班老師僅因小朋友沒寫作業，竟要求孩子的手握拳後再以膠帶綑綁，就像卡通人物「哆啦A夢」的手，面對家長質問，老師卻說這是正向的卡通人物，希望引導正面思考。

邱于軒說，家長曾向教育局反映，教育局竟回答正在全力處理大寮幼兒園的案子，恐怕分身乏術。向社會局求助，工作人員查詢後卻反問：「老師都離職了，家長還想怎麼樣？」家長氣憤之餘才向她投訴。

邱于軒7日總質詢時在議場播放孩子被綁手的示範影片，要求市府盡速協助，高市代理市長楊明州表示「真的很難過」，自己也為人父母，會要求社會局、教育局盡速查證，若確有其事會最嚴厲處分。

社會局家防中心指出，6月15日接獲通報時已著手調查並訪談幼兒、家長及老師，至昨天為止共通報11名幼童被不當管教，如有違反《兒少法》規定，將依法裁處6萬以上60萬元以下罰鍰，並可公布姓名。

高市教育局說，經檢視園方監視器畫面，確有學童疑被老師用膠帶綑綁手部，明顯違反幼兒教保及照顧實施準則，已要求園方限期改善，也將對園方管理違失予以懲處。

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(中時電子報)