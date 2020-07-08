立法院臨時會將處理華航、護照更名公決案，國民黨團總召林為洲今天表示，公決案僅是由立法院做出聲明，用來督促行政機關，但交通部和外交部沒做也不會怎麼樣，因此僅是純作秀，國民黨團不奉陪你們演戲。至於考監人事同意權案該如何投票，林並未透露，僅說這是策略研擬的部分。

林為洲上午接受《POP撞新聞》廣播專訪表示，華航或護照改名的公決案不是法律案，無須經過立院表決，僅只是督促行政機關的聲明，至於華航飛機塗裝改變，牽涉到華航董事會決議，而董事會的老闆在於交通部，因此交通部可決定華航的logo是否更改，但這也涉及航權。

林為洲說，國民黨團對此沒有意見，但會把提案立委純作秀的心態告訴大家，即便立法院決議提出華航、護照改名建議案，但交通部、外交部沒做也不會怎麼樣，國民黨團絕不奉陪你們演戲。

臨時會也將處理考監委員人事同意權案，林為洲說，對於廢考監的立場，黨中央尊重黨團自主，也就是沒有特定立場，而黨團則尊重個別委員提案修法，可以是直接廢考監，或者凍結考監，將考監職務分派出去，或者採任務性國代做法，讓這一屆考監委員變成最後一屆，但廢考監仍是主流。

至於黨團有無定調進行人事同意權時的投票意向，林稱這是策略研擬的部分，國民黨團會在審查會中，問倒被提名人，而抗爭表達訴求就是戰術。

(中時 )