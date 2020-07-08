NBA》再傳球員確診 籃網普林斯缺席復賽 10:482020/07/08 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 籃網球員普林斯確診新冠肺炎，將不參加復賽。（美聯社資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 跟據美國媒體報導，籃網前鋒普林斯確診新冠肺炎，將不會前往奧蘭多參加復賽。 普林斯是籃網第四位染上新冠肺炎的球員，先前分別是杜蘭特、狄安卓喬丹以及丁維迪。 普林斯是籃網主要替補球員，本季場均12.1分、6籃板、1.8助攻。 籃網目前除了4位確診球員外，厄文與威爾森錢德勒也將缺席復賽，如此一來，籃網在復賽的實力大降，想要打進季後賽的機率非常渺茫。 (中時 ) #籃網 #普林斯 #復賽 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 逾5.5萬人 美單日確診 破全球紀錄 04:102020/07/04 財經要聞 再添一例 南非返台確診 04:102020/07/04 社會新聞 迎國慶 美確診數又創新高 04:102020/07/04 國際大事 落榜8隊 NBA打造第二賽區 04:102020/07/04 運動天地 美確診數創新高 波及油價反轉向下 22:202020/07/04 財經 NBA》復賽熱身賽程出爐 首戰快艇對魔術 00:362020/07/05 體育 佛州、德州上周末單日新增確診數 創新高 23:342020/07/05 國際 國慶過後 美疫情恐難收拾 04:102020/07/06 全球財經 菲傭台轉機抵港確診 美新增4.5萬例 04:102020/07/06 生活新聞 台灣要不要普篩？沈富雄驚爆這數字 18:592020/07/06 政治 體育熱門新聞 《時來運轉》夫婦檔因興趣經營運彩 成就斜槓人生 - 體育 MLB》吉總回來了！本月4連戰PK老東家洋基 - 體育 摔角雙胞胎「貝拉雙嬌」 全裸孕照太火辣 - 體育 NBA》詹姆斯六紀錄難破 下個目標史上得分王 - 體育 MLB》隔674天再投球 內容爛大谷卻開心 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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