跟據美國媒體報導，籃網前鋒普林斯確診新冠肺炎，將不會前往奧蘭多參加復賽。

普林斯是籃網第四位染上新冠肺炎的球員，先前分別是杜蘭特、狄安卓喬丹以及丁維迪。

普林斯是籃網主要替補球員，本季場均12.1分、6籃板、1.8助攻。

籃網目前除了4位確診球員外，厄文與威爾森錢德勒也將缺席復賽，如此一來，籃網在復賽的實力大降，想要打進季後賽的機率非常渺茫。

(中時 )