蔡英文總統今天出席指南宮三獻大典，呼籲大家不只要守住防疫成果，也要全力拚振興，她鼓勵民眾多出遊，到各地宮廟祈福拜拜，請神明護祐台灣，也希望大家多消費，對經濟有貢獻。

蔡英文總統今天在總統府祕書長蘇嘉全和內政部長徐國勇等人陪同下，前往指南宮出席「慶祝孚佑帝君成道1140週年紀念三獻大典」。前總統馬英九也都出席。

蔡英文在致詞時祈求孚佑帝君保保佑台灣風調雨順，四時無災，她說，指南宮是重要信仰中心和道教中心，歷屆管委會也秉持先祖扶危濟困精神帶領做公益，舉辦賑濟、提供獎學金，對社會有許多貢獻。

這次疫情爆發不久後，指南宮就舉辦祈福法會，為全民祈求平安健康，蔡英文感謝指南宮發揮了宗教力量，今天台灣能邁入防疫新生活是各界努力成果，她也要感謝所有宗教代表，在過去這段時間配合防疫政策，除了暫緩宗教活動，信徒到廟裡拜拜時，也必須戴口罩，做好防疫措施。

蔡英文表示，這段期間因防疫造成大家有些不方便，但大家都可以配合，讓國家可以平安，她要跟大家說謝謝，現在不只要繼續守住防疫成果也要全力拚振興，希望所有宗教代表和鄉親多出遊，到各地宮廟祈福拜拜，請神明護佑台灣，也希望大家多消費，對經濟有貢獻。

在蔡英文離開後，馬英九也前往致詞表示，指南宮不只是地方宗教中心也是教育中心，他第一次來是在六十年前，也看到附近的快速發展。

他說，台灣宗教有憲法保障的宗教自由，而在台灣的宗教也有四大特色：一是教義入世化，從事社福和教育；二是管理企業化；三是發展國際化；四是信徒志工化，這四化讓台灣宗教與各地不太一樣。他也希望台灣的宗教除了在台灣本地外，也能與大陸宗教一起努力，大步向前行。

(中時 )