亨氏護照指數（Henley Passport Index）

在新冠肺炎疫情衝擊前，全球享有史上空前的行動自由。然而，歷經新冠肺炎蹂躪後，許多國家紛紛祭出旅遊禁令，經過一番洗牌後，亨氏護照指數（Henley Passport Index）公佈了世界最強護照最新排行榜。

據CNN新聞網7日報導，亞洲人所持有的護照仍能進入最多國門，而日本更拔得頭籌，在全球191個目的地享有免簽證或落地簽證的待遇。而新加坡以190分位居第2，第3名則是積分同為189的韓、德兩國。

(中時電子報)