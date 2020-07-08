2020全球護照日本最強 慘遭新冠重創 美國弱到堪比墨西哥 10:412020/07/08 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在新冠肺炎疫情洗牌下，日本的護照排名第一，是全球最強護照，而美國護照已弱到和墨西哥同級。（達志影像/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亨氏護照指數（Henley Passport Index） 在新冠肺炎疫情衝擊前，全球享有史上空前的行動自由。然而，歷經新冠肺炎蹂躪後，許多國家紛紛祭出旅遊禁令，經過一番洗牌後，亨氏護照指數（Henley Passport Index）公佈了世界最強護照最新排行榜。 據CNN新聞網7日報導，亞洲人所持有的護照仍能進入最多國門，而日本更拔得頭籌，在全球191個目的地享有免簽證或落地簽證的待遇。而新加坡以190分位居第2，第3名則是積分同為189的韓、德兩國。 (中時電子報) #2020 #護照 #最強 #日本 #美國 #墨西哥 #台灣 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #疫情 也許您會感興趣 國際熱門新聞 終於認了！WHO：證據顯示新冠病毒會空氣傳播 最大恐懼曝光 - 時事 不妙了！大批民眾湧入醫院重現 專家：美新冠疫情已淪自由落體 - 國際 拔除眼中釘！北京獵狐計畫鎖定美境陸人 FBI要插手 - 時事 是要氣死英女王嗎？ 哈利王子要大英帝國懺悔 - 國際 美國疫情還有救嗎？CNN：先破除人民七大防疫迷思 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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