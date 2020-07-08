基隆市政府於8日在海軍和平營區辦理「和平營區二營舍」的啟用典禮，由文化部長李永得、基隆市長林右昌等參與剪綵。（吳康瑋攝）

基隆市政府於8日在海軍和平營區辦理「和平營區二營舍」的啟用典禮，由文化部長李永得、基隆市長林右昌等參與剪綵，林右昌指出，中濱營區部隊將進駐這個營舍，而原中濱營區將拆除以進行沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫，將沙灣地區文化的資產園區核心完整打造出來。

李永得指出，這個營區的遷建是大基隆歷史場景裡面非常關鍵的一塊，當營區遷建至這個地方，不僅可以讓大多數的歷史場景都保留在歷史保留園區內，更可以縫合整塊歷史場景，他認為這對整個基隆有大範圍的效益。

針對在地考古挖掘的部分，李永得指出，目前攜手林右昌市長正積極爭取前瞻2.0的預算來做未來願景規劃，可能會在基隆打造近似八里十三行文化遺址的博物館，也讓沙灣地區文化資產園區可以更加完整的展現在市民眼前。

林右昌指出，未來市府也會串聯公車處服務核心周邊的歷史景點包括「大沙灣石圍遺構、法國公墓、校官眷舍、要塞司令官邸」等重要文化資產，提供基隆市民空間思辨基隆在地歷史及人文脈絡。

文化局長陳靜萍表示，此場域為「大基隆歷史場景再現整合計畫」中不可或缺之版圖，感謝多方協助促成外，未來形塑以教育及休憩為主體的場域，利用文化路徑、數位互動打造消逝的歷史地景及人文資產，是未來發掘基隆歷史文化之骨幹，同時也擦亮基隆在台灣頭的重要歷史地位。

(中時 )