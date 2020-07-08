行政院拍板補助各校裝冷氣，這幾天不斷呼籲此議題的新北市長侯友宜8日在市政會議三度謝謝蔡英文總統與行政院長蘇貞昌，侯友宜說，感謝中央聽到新北市府會的聲音，讓全國孩子有更好學習環境，新北除做好配套，也要求各校做好永續環境規畫，兩者並進。

侯友宜說，上周議會總質詢，議員不分黨派都為學童請命，但裝冷氣經費無法一蹴可幾，他只能不斷呼籲中央將前瞻建設經費不管是1000億還是500億，不只改善新北環境，更要協助全國各縣市。

侯友宜說，非常感謝蔡總統、蘇院長聽到新北市府聲音，也回應議會要求2年全面裝上冷氣，也提出預算分配辦法，侯友宜說到這，再感謝蔡總統、蘇院長回應新北市訴求， 新北會配合中央，全力協助安裝完畢。

侯也強調，裝設冷氣過程他也要求教育局在永續環境教育政策永遠不會變，冷氣該裝一定裝，同時也要提供綠能環境、隔熱等措施，冷氣機也未必每天都開， 冷氣與永續環境仍可齊頭並進，侯最後再度感謝總統回應他的訴求。

(中時 )