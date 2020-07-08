娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！志玲姐姐婚後1年認不出；林凡怨領不到三倍券行政院回應；台10大女神林志玲、子瑜跌榜外；最美瓊瑤女郎命運悲慘，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

台灣第一名模「志玲姐姐」林志玲在兩岸人氣超旺，自去年6月6號嫁給日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA後，一舉一動備受關注。然而好久沒有出現在螢光幕上的志玲姐姐，近日因為錄影祝賀潮牌STAYREAL 13週年生日，再次成為網友熱議人物，因為不少大陸網友都反應志玲姐姐好像變得認不出來了！

擁有馬來西亞國籍的歌手林凡，在台灣深耕多年，也有中華民國永久居留權，不過卻不符合領三倍券資格，讓她忍不住在私人臉書無奈嘆「真的很失望」，直言那她為何麼要繳稅？引起熱議，對此行政院發言人也回應了。

有「YouTuber屆長青樹」之稱的蔡阿嘎，日前在網上舉辦「2020年台灣男神、女神排行榜」，最後共有4萬6000多名網友參與投票，結果出爐，林志玲、子瑜竟掉出前10名。

娛樂8點半》8、90年代瓊瑤劇熱播，捧紅一代又一代瓊瑤女郎，林青霞、劉雪華、陳德容、林心如、趙薇等，紅遍大江南北，其中受到華視力捧，瓊瑤也相當看好的王玉玲，卻紅顏薄命，28歲因意外墜機香消玉殞，給外界留下無限惋惜。

(中時電子報)