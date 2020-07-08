大陸海關總署日前發布了關於海南離島旅客免稅購物監管辦法的公告，明確對以牟利為目的從事代購等行為實施相應處罰。

具體檢視相關辦法，只要離島旅客有下列情形，大陸海關將會依法處理，且自海關作出處理決定之日起，3年內不得享受離島免稅購物政策，並可依照有關規定納入相關信用記錄；第一種情形是，以牟利為目的，為他人購買免稅品或將所購免稅品在大陸市場再次銷售；第二種情況是，購買或者提取免稅品時，提供虛假身份證件或旅行證件、使用不符合規定身份證件或旅行證件，或者提供虛假離島訊息。

該辦法明確表示，離島免稅商店如果存在將免稅品銷售給規定範圍以外對象，超出規定的品種或規定限量、限額銷售免稅品，抑或是出租、出讓、轉讓免稅商店經營權等行為，將責令其整改，並可給予警告。

大陸海關強調，對於在一年內被海關警告超過3次的，海關可暫停其從事離島免稅經營業務，暫停時間最長不超過6個月；違規情節嚴重的，海關可以撤銷離島免稅商店註冊登記；另外，離島免稅商店還應當按照進口貨物補繳相應稅款。

(旺報 )