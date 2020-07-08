台南市109學年度起至115學年度，鎖定30所國中小學規畫發展成為雙語學校。台南市教育局指出，提升英語力是重要教育政策，初期目標以小一每周23堂課為例，盼達到7堂課採英文上課，即至少3分之1課程都以英文授課。

西門實小過去3年來推行CLIL（學科內容與語言整合學習），也就是在非英語課程以英文授課，相關考科也以英文出題，讓學生在生活中習慣使用英語，成效頗佳。校長呂翠鈴說，雙語學校計畫相較過去做法，可望更清楚定位，將更落實教材發展、師資增能等細節。

台南市教育局指出，配合行政院2030雙語國家政策，正規畫分4階段推動實施雙語教育學校計畫，初步要從全市國中小學選定30校執行，本周四、五將在新營東興國小、東區崇明國小辦理說明會，希望吸納有志者加入推動雙語教育行列。

台南市教育局指出，台南市這幾年推行CLIL（學科內容與語言整合學習），即英文課程之外的數學、自然、生活、體育等課程也採取英文授課，已有18校辦理，學生從以前「鴨子聽雷」，到現在已很習慣生活中使用英語。

延續台南過去推動英語教育基礎，雙語教育學校目標是擴大實施英語上課節數和領域，尤其是從現行小一、小二原有的一周23堂課，至少要達到7堂課使用英文授課。教育局目前盤點各校師資有無餘裕以英文授課，另也會同步開課進行師資增能培訓、補助相關備課經費等。

(中時 )