路透報導，兩位消息人士透露，美國聯邦貿易委員會（FTC）和美國司法部正在調查抖音海外版TikTok未能履行2019年簽署的保護兒童隱私協議。

一個馬薩諸塞州科技政策組織的工作人員和另一位消息人士稱，他們參加了與FTC和司法部的電話會議，討論了對TikTok未能遵守2019年2月宣布的該協議的指控。

數位民主中心、無商業兒童運動和其他組織5月要求FTC對TikTok進行調查，他們指控TikTok未能按協議刪除13歲以下使用者的影音和個人訊息。

TikTok的一位發言人稱，他們嚴肅對待所有用戶的安全，並稱在美國他們對13歲以下用戶使用該應用加以限制，特別針對低齡用戶引入額外的安全和隱私保護措施。

無商業兒童運動的經理David Monahan稱，FTC和司法部的官員通過視頻會議與這些組織的代表討論了該問題。

Monahan表示，「從談話中我感覺到，他們正在調查我們所提出的主張。」

另一位人士私下證實，倡議者已經與上述兩個政府機構的官員會面，討論有關TikTok違反保護兒童隱私協議的關切。

FTC不予置評。司法部暫時不做評論。

(工商 )