南投地檢署破獲縣境內首件企業涉及違法繞流排放有害空汙質及短繳空汙費案，查出南崗工業區一家膠帶工廠，涉違法排放甲苯等有害空氣汙染物質，並虛報空汙費，不法獲利高達7000萬元。檢方7日偵結，將許姓負責人等3人依違反《空氣汙染防制法》等起訴。

環保署發現位於南投市南崗工業區的這家膠帶工廠廠房外側，有未經許可設置具備開關控制閥門的排放管道4支，經以揮發性有機氣體（Volatile Organic Compounds，簡稱VOC）偵測顯像結果，確認是VOC排放後，即向南投地檢署舉報。

2019年12月間，南投地檢署由檢察官石光哲指揮專案小組，對膠帶工廠搜索、勘驗，即就違法排放有害物質及虛報短繳空汙費等偵訊公司許姓負責人與工廠2名幹部等3人，訊後分以100萬至50萬元不等金額交保。檢方為避免該公司脫產，事先也向南投地方法院聲請扣押該公司土地及建物獲准。

檢警調查，這家膠帶工廠的原料甲苯、油墨進貨量，與空汙費申報有明顯差距，涉嫌虛報，經評估後，短繳的空汙費約3785萬元，另減省活性碳成本費用約2962萬元，活性碳主要用來過濾有害健康的空氣汙染物質，不法所得約達7000萬元。

檢方指出，甲苯可能會影響神經系統。低到中濃度的甲苯會導致疲憊、虛弱、喝酒醉狀態，甚至記憶力降低、嘔吐等症狀，孕婦若在懷孕期間吸入過高濃度的甲苯，恐導致小孩出生缺陷、心智能力延緩及成長遲緩。

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(中時電子報)