據華為最新發佈的年度可持續發展報告，截至2019年底，全球員工總數達19.4萬人，較2018年底的18.8萬人持續增加，其中研發員工約9.6萬人，換算占比49％。

此外，據C114通信網引述華為報告中指出，作為一家國際化公司，華為以積極的態度推動海外員工當地語系化進程。2019年華為在海外聘用的員工總數超過3.7萬人，海外員工平均當地語系化率約67％。

值得一提的是，報告中指稱華為圍繞業務戰略，以全球視野、用世界級課題持續吸納「頂尖人才」和「天才少年」，高度重視本地人才隊伍建設，營造開放包容、鼓勵試錯、尊重專業的氛圍，煥發員工的創造力。

因此，華為在去年6月20日的總裁辦郵件裡就提出，要從全世界招進20到30名天才少年，2020年還計畫從世界範圍招進200到300名。期望這些天才少年能鑽活組織、啟動隊伍，也看到去年7月，宣佈給予8位2019屆頂尖學生最高達200萬人民幣的年薪。

(旺報 )