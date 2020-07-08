IC測試廠欣銓（3264）股東常會通過配息1.3元，今（8）日進行除息交易，每股參考價31.5元。欣銓股價開高走揚，最高上漲2.54％至32.3元，填息率達61.54％，惟隨後跟隨大盤拉回平盤，早盤力守盤上，維持逾0.5％漲幅。

欣銓3月中下探18.9元的近6年半低點，隨後一路震盪走揚，3日觸及33.15元，創去年4月底以來14個月波段高點，近日持穩32～33元高檔。三大法人持續偏多操作，上周合計買超欣銓2450張，本周迄今持續買超1710張。

欣銓6月自結合併營收達7.9億元，月增5.1％、年增16.17％，改寫歷史次高。帶動第二季合併營收22.74億元，季增9.39％、年增14.82％，同步改寫歷史次高。上半年合併營收43.53億元，年增15.97％，續創同期新高。

欣銓先前表示，新冠肺炎疫情對上半年產業影響不大，營運展望樂觀，但後續須觀察對消費端需求影響。面對下半年市場不確定性，公司將以更審慎穩健腳步布局，以維持公司穩定成長。

因應5G應用、物聯網、人工智慧產業及車用電子蓬勃發展，欣銓將持續投資研發汽車電子及安控等高品質規格產品的測試技術與因應品管系統，並積極投入先進晶圓級製程封裝（WLCSP）後製程、電源管理及類比晶片測試開發、射頻元件相關測試技術。

營運方針方面，欣銓今年將積極開拓車用電子及資安晶片測試，目標成為該領域第一品牌，並全力開發邏輯及訊號產品、射頻晶片、高效能類比晶片及微機電系統晶片測試領域，以期維持業務及獲利成長動能。

(時報資訊)