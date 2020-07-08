新冠疫情在美國持續擴大，華爾街隔夜稍微喘口氣休息，三大指數皆收黑，亞洲主要股市上午亦受美股影響。
周三香港恆生指數高開102點或+0.4%，並擴大至漲1%，隨後跌7點或-0.03%，為25967點。國企股(H股)上漲61點或+0.58%，為10662點。紅籌指亦領漲1%。
銀行券商的整併題材持續發威，中資券商股集體上漲，傳聞將遭整併收購的中信建設上漲3.4%，光大證券漲8.6%，暫報10.6港元，廣發證券上漲2.1%，暫報10.1港元。
市場傳出騰訊總裁劉熾平在六月底和七月初分別減持30萬股和20萬股，兩次減持套現約2.4億港元，最新持股降至0.57%，據新浪統計，今年以來累積套現9.2億港元。騰訊股價不受影響，週三低開0.5港元，之後支撐大盤上漲2.1%，暫報527港元。
中芯國際昨日風光在上海交易所科創板上市，今日在港股一度高漲4%，最新上漲2.9%，暫報37.6港元。
(時報資訊)
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