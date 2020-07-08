各國陸續重啟經濟，健身房重新開門迎客，喬山(1736)6月營收衝出新高，第3季進入健身器材產業旺季，商用及家用通路並進，法人看好，公司下半年營收及獲利將會逐季攀升。喬山今日股價以71.1元開出，高檔見賣壓湧出，漲幅收斂，多空在平盤處展開攻防。

全球健身房開始解封，喬山商用器材銷售自5月起開始回溫，可看出商用市場的需求穩健增強中；而在家用健身器材銷售成績方面，仍維持大幅成長，北美區家用部門營運表現最出色。喬山上半年商用健身器材合併營收占比58％，家用健身器材營收占比約42％。

喬山6月合併營收21.3億元，年增9.9%，月增16%，上半年合併營收111.45億元，年成長1.77%。

喬山表示，第三季將漸漸進入健身器材產業旺季，商用器材營收持續復甦增長，疫情也使得健康的意識提升，家用運動人口大幅度的增加中。公司看好全球經濟重啟後的健身器材需求，旗下各製造廠已開始加大生產，備足庫存，準備迎接旺季的到來。

(時報資訊)