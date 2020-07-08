美股周二收低，指數均較高峰回落。台股昨日早盤創30年新高，但震盪翻黑作收；今早在台積電(2330)走揚，以及股價屢創新高的聯發科(2454)雙箭頭領軍，早盤開低走高，重回12100點，技術面仍強勢，且表現相對亞股穩健。

美國的新冠肺炎確診數持續飆升引發疑慮，大型科技股熄火，周二美股回落，道瓊指數3個交易日來首度收黑，標普500指數與那斯達克指數結束連漲5天的升勢。周二收盤，道瓊工業指數跌396.85點或1.51%，為25,890.18點。標普500指數跌34.4點或1.08%，為3,145.32點。那斯達克指數跌89.76點或0.86%，為10,343.89點，盤中曾再創新高。

美股三大指數周二收低，但台股在最大權值股台積電開低走高，帶動加權指數同步開低走高；雖股王大立光(3008)在周四法說會前夕股價整理，但整體蘋概股表現仍較昨日穩健，鴻海(2317)股價亦持穩。IC設計股指標聯發科股價再創新高，引領電子股指數續揚，帶動台股早盤震盪向上，盤中漲逾40點，重回12100點之上。

台股昨天在台積電股價早盤平了新高，聯發科股價創新高領軍，盤中最高攀上12249.95點，改寫30年來新高，但隨著台積電尾盤拉回僅微漲收作，台股尾盤指數翻黑。終場收12092.97點，下跌23.73點，跌幅0.2%，成交值2745.86億元。

台股目前衝上歷史高點，短期獲利賣盤湧現，但資金行情續旺，今早新台幣仍升值逾1角，法人多認為資金潮湧現非短期效應，台股短期進入整理，後市仍有機會再攻高。

台股今早在台積電及聯發科領軍，開低走高，重回5日線，盤中包括5G、半導體權值股、PCB族群等仍是人氣聚集的重點，尤其上市櫃生技股挾著政策利多，今早股價持續噴出大漲。

(時報資訊)